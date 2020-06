Alex Zanardi, Giusy Versace a Stasera Italia: “Sono in apnea da ieri, lui direbbe che i suoi angeli custodi…”

20 giugno 2020 a

a

a

“Sono in apnea da ieri perché lui è immenso ed è un grande punto di riferimento”. Così Giusy Versace su Alex Zanardi, in coma farmacologico dopo l’intervento neurochirurgico necessario a causa del terribile incidente con un camion. “È uno di quelli che la vita la prende a morsi - ha continuato la parlamentare di Fi a Stasera Italia - riesce sempre a trovare lo spunto e la chiave ironica per reagire. Lui direbbe che in questo periodo dà molto da lavorare ai suoi angeli custodi. Ricordo tante cose che abbiamo condiviso insieme, tanti eventi sportivi e legati alla solidarietà. Abbiamo lanciato tante iniziative per raccogliere fondi e aiutare ragazzi con disabilità ad avvicinarsi allo sport”.

"Possibili gravi danni alla vista, quadro neurologico grave". Dramma-Zanardi, l'ultimo aggiornamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.