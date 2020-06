Pasquale Tridico a Mezz'ora in più, la denuncia di Gasparri: "Annunziata compiacente del gioco dei dati"

21 giugno 2020 a

a

a

“Le sue dichiarazioni, rese in una compiacente trasmissione Rai senza contraddittorio, dimostrano quanto il grillino lottizzato al vertice Inps sia nemico della verità dei numeri”. Pasquale Tridico finisce nel mirino di Maurizio Gasparri per l’intervento a Mezz’ora in più, la trasmissione condotta da Lucia Annunziata su Rai3. Il presidente dell’Inps ha dichiarato che a non aver ricevuto la cassa integrazione sono soltanto 25mila persone al 31 di maggio: “Sono posizioni che stiamo valutando perché sono difficili, sono errate, sono da valutare. Mentre il numero di 134mila si riferisce prevalentemente a persone che hanno mandato le domande di cassa integrazione a giugno”.

"Promesse tradite, italiani disperati". La Meloni inchioda Conte e Tridico: la loro vergogna | Guarda

Dati che non risultano affatto a Gasparri, che sbugiarda Tridico citando proprio l’Inps come fonte: “A fine maggio molti dovevano ancora inviare le domande e l’Inps ancora non aveva concluso il processo autorizzativo. Come si fa a parlare di soli 25mila lavoratori ancora senza prestazione? La tabella mostrata in trasmissione - sottolinea il senatore di Fi - della quale Tridico ha evitato di parlare, come la stessa conduttrice, conferma che ho ragione io. Infatti è apparsa la scritta, fonte Inps, di 691mila domande non pagate al 19 giugno. Ogni domanda di un’azienda ovviamente riguarda più persone e si torna quindi al milione e 200mila italiani senza pagamenti pur avendone da tempo pieno diritto”. Infine Gasparri bolla come “fantasie” i numeri di Tridico, che stanno mettendo a rischio anche il personale dell’Inps “esposto alla rabbia dei cittadini esasperati dal gioco dei dati”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.