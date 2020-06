Quarta Repubblica, una puntata contro la passerella di Conte. "A cosa è servito?", Nicola Porro affila i coltelli

22 giugno 2020 a

a

a

Questa sera, lunedì 22 giugno, torna Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4. E il conduttore lo presenta con un breve video pubblicato sull'account ufficiale della trasmissione. E nel mirino ci finisce subito Giuseppe Conte, il premier contro il quale, da tempo, Porro è molto critico. Una settimana di incontri a Villa Pamphilj per gli Stati Generali. Ma in verità cosa hanno portato di innovazione a questo Paese. Cosa hanno fatto per questo Paese? Quali sono le ricette per far crescere il Pil?", si chiede nella clip il conduttore, lasciando intendere in modo piuttosto chiaro quale sarà il taglio di Quarta Repubblica. E ancora, Porro annuncia: "Poi un'inchiesta sul M5s, che è diventato Casta. Doveva aprire il Parlamento come un tonno...". Come sia andata a finire è sotto gli occhi di tutti.

"Quando si indagava su Salvini..." Nicola Porro, la vergogna della sinistra sui "soldi venezuelani" al M5s

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.