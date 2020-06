Paolo Becchi contro Il Sole 24 Ore: "Parlano di libertà di libertà di stampa. Però mi censurano"

24 giugno 2020 a

Paolo Becchi non le manda a dire al Sole 24 Ore. Il professore ha preso spunto dalla polemica che il quotidiano economico ha intrapreso con Carlo De Benedetti, per attaccare, via Twitter, il giornale: "Questi che parlano della libertà di stampa, dopo aver menzionato nello stesso comunicato la pesante censura che hanno fatto nei miei confronti, sono dei miserabili, che meritano solo il disprezzo", il tweet infuocato.

Il quotidiano economico ha infatti scritto un comunicato sindacale per criticare Carlo De Benedetti che "lunedì sera ha denunciato, nel corso di una trasmissione televisiva, la mancata pubblicazione sul nostro quotidiano di un’intervista concessa a un giornalista del Sole 24 Ore la scorsa settimana. Questa intervista non è stata poi pubblicata, perché – stando a De Benedetti - nei giorni immediatamente precedenti (per la precisione martedì 16 giugno) Stefano Feltri, direttore designato di Domani, nuovo quotidiano dello stesso De Benedetti, nella sua newsletter aveva duramente criticato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini". Becchi, dal suo punto di vista ha ricordato, come lo stesso cdr abbia fatto un comunicato per criticare la direzione per aver pubblicato un commento dello stesso Becchi

