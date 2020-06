Alex Zanardi, Selvaggia Lucarelli incastra Ignazio Marino: post sponsorizzato dopo l'incidente

24 giugno 2020 a

Bufera sull'ex sindaco di Roma Ignazio Marino. Ad alimentare la polemica Selvaggia Lucarelli al cui occhio non passa nulla inosservato. La firma di Tpi ha "pizzicato" un dettaglio nella foto pubblicata sui social da Marino per augurare la guarigione di Alex Zanardi, in coma farmacologico dopo un grave incidente. Nell'immagine, che ritrae i due insieme durante la Maratona di Roma del 2014, si legge il commento dell'allora primo cittadino: "Alex Zanardi che quella forza che ci hai sempre insegnato sia tutta con te adesso, insieme alle nostre preghiere".

Ma nel post non si legge solo quello, perché poco sopra compare la scritta "sponsorizzato", come denunciato dalla stessa Lucarelli. In sostanza un'accusa a Marino di fare propaganda ai suoi profili social attraverso il drammatico momento che sta vivendo l'ex pilota di Formula 1.

