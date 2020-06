Emilio Fede, convalidato l'arresto senza misura cautelare: "Esperienza positiva"

25 giugno 2020 a

Nessuna misura cautelare per Emilio Fede, che può lasciare Napoli e tornare a Segrate (Milano) dove sta scontando i domiciliari per la condanna a 4 anni e 7 mesi del processo Ruby bis. Lo ha deciso il gip di Napoli nell'udienza di convalida dell'arresto avvenuto il 22 giugno, dopo che i carabinieri l'avevano sorpreso in un ristorante a Napoli per festeggiare l'89esimo compleanno con la moglie. Il gip ha convalidato l'arresto, inviando gli atti al tribunale competente di Milano. «Alla fine è stata un'esperienza positiva», ha detto Fede, «vorrei stringere la mano a uno dei carabinieri che mi ha arrestato».

