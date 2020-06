Franco Bechis su Zingaretti: "Gori, ma che cacchio dici?". L'unica cosa da fare per i "miracolati" del Pd

25 giugno 2020 a

“È di nuovo periodo di festa nel Pd, ora vogliono farla al segretario Nicola Zingaretti”. Franco Bechis dedica un video alle polemiche interne ai dem, con Giorgio Gori - sindaco di Bergamo ed ex renziano - che sta facendo ballare il partito da circa una settimana. “D’altronde Zingaretti è un festaiolo - ironizza il direttore de Il Tempo - ce lo ricordiamo a febbraio nel suo tragico tour di apertivi. Gori attacca il segretario dicendo che ha poca rappresentanza in questo governo e che dovrebbe pretendere più ministri in ministeri più pesanti”.

Una richiesta che a Bechis sembra fuori da ogni logica, ed è difficile dargli torto: “Devono essersi persi quelle strane cose che si chiamano elezioni. Alle ultime politiche gli italiani, dopo 7 anni di dem al governo, hanno risposto chiaramente che non li volevano più”. Poi però il Pd al governo ci è arrivato “per miracolo”, nonostante a ogni elezione (Emilia Romagna esclusa, dove però Bonaccini si è presentato senza simbolo) “la risposta degli italiani sul Pd è sempre stata assolutamente no”. Quindi la chiosa di Bechis: “Gori, ma che cacchio dici?”.

