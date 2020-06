Maria Giovanna Maglie su Vittorio Sgarbi: "Ha sempre ragione. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo"

25 giugno 2020 a

“Alla fine Vittorio Sgarbi ha sempre ragione. Sui falsi moralisti, sui conformisti, sugli ipocriti. Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo”. Maria Giovanna Maglie si schiera con convinzione dalla parte del parlamentare del gruppo Misto che, al di là degli insulti da condannare, ha espresso richieste e concetti più che legittimi. Il noto critico d’arte è diventato il protagonista di giornata per il putiferio scatenato alla Camera: in occasione della discussione sul dl giustizia, Sgarbi ha avuto una discussione di fuoco con Mara Carfagna e soprattutto con Giusi Bartolozzi. Quest’ultima è una deputata eletta con Fi eppure difende a spada tratta la magistratura, la cui vittima preferita è stata proprio Silvio Berlusconi: per Sgarbi si tratta di un’ipocrisia inaccettabile, al punto da superare il limite e venire trascinato di peso da quattro questori dopo essere stato espulso dalla Camera. “Io non appartengo alla categoria dei pavidi, dei vigliacchi e dei tonacontisti - ha dichiarato a mente lucida - dico quel che penso e sto in Parlamento a testa alta. Chi oggi mi attacca ignobilmente è solo perché ricordo loro cosa sono, cosa sono stati, come hanno ottenuto quei posti e come verranno ricordati”.

