EnricoMentana, la foto clamorosa di Feltri e Sgarbi: "Il loro giovedì nero, via di peso"

26 giugno 2020 a

"Il giovedì nero dei due Vittorio". Enrico Mentana su Instagram si scatena su Vittorio Feltri, pubblicando un fotomontaggio (fatto con l'accetta, senza andare troppo per il sottile) che mescola il caso del direttore editoriale di Libero alla bagarre alla Camera che ha visto per protagonista l'altro Vittorio nazionale, Vittorio Sgarbi.

"Con Feltri e con Sgarbi: perché questo non è un Paese normale". Lo sfogo di Paolo Becchi: "Non c'è posto per voi"

"Via di peso dall'ordine dei giornalisti", ironizza il direttore del TgL7 commentando la foto che ritrae il volto di Feltri appiccicato (è il caso di dirlo) sul corpo di Sgarbi trascinato fuori dall'aula di Montecitorio dai commessi scatenatigli contro dal presidente di turno Mara Carfagna. In fondo, questioni di vaffa. Con un piccolo distinguo: Feltri non si è fatto cacciare, ma si è dimesso come segno di protesta eclatante verso l'Odg. E non è una differenza da poco.

