Flavio Briatore firma per Libero: "Silvio Berlusconi senatore a vita"

Anche Flavio Briatore vuole Silvio Berlusconi senatore a vita. Il manager, su Instagram, annuncia di aderire all'iniziativa lanciata da Libero e dalla vicepresidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli per "risarcire politicamente" l'ex premier, estromesso da Palazzo Madama in seguito alla condanna per frode fiscale nel processo Mediaset-Agrama nel 2013. Quella sentenza, secondo il giudice della Cassazione Amedeo Franco che componeva il collegio giudicante, fu "uno schifo" perché "pilotata dall'alto" anche a causa di "pressioni" subite dal presidente della corte Antonio Esposito.

Per aderire alla raccolta firme scrivete a: [email protected]



"Sono sicuro che per l'affetto che milioni di italiani nutrono verso il presidente Berlusconi, la raccolta di firme lanciata dalla senatrice Licia Ronzulli insieme al quotidiano Libero sarà un successo", commenta in una nota, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia. "Forza Italia - sottolinea - invita tutti ad aderire a questa iniziativa e sarà presente anche sul territorio organizzando con i gazebo la raccolta di firme per coloro che ancora non usano la tecnologia.

Dopo lo scandalo della sentenza della Corte di Cassazione 'pilotata da un plotone di esecuzione' sono due le proposte concrete di Forza Italia: Silvio Berlusconi senatore a vita e subito l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta". "Occorre fare piena luce su fatti e circostanze che hanno di fatto destabilizzato la vita politica italiana e cambato il corso della storia nel nostro Paese", conclude Giacomoni.

