David Parenzo "stanato" da Guido Crosetto: "Un delirio", il commento sugli insulti del Fatto Quotidiano a Giorgia Meloni

Uno schifo indecente, quello del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio contro Giorgia Meloni. Il gazzettino delle procure ed house organ M5s, infatti, è arrivato ad invocare "l'intervento del Cln con lo schioppo" contro il partito "nostalgico del fascismo". Parole che non hanno bisogno di commenti (si pensi solo che Wanda Ferro di FdI, in aula, ha invocato l'intervento di Sergio Mattarella). E il fatto che quella pubblicata dal Fatto sia una porcheria con pochi eguali lo dimostra quanto accaduto su Twitter. Guido Crosetto, infatti, ha riservato un cinguettio alla vicenda. Successivamente, un secondo cinguettio nel quale taggava diverse persone, chiedendo loro se nemmeno in questo caso avessero nulla da dire. Tra i nomi, Laura Boldrini, Castagnetti, Carlo Calenda, Casini, Giovanni Toti. Ma anche David Parenzo. E quest'ultimo, a onor del vero, è tra i pochi che ha risposto a Crosetto. Così: "Un delirio. Non ho altre parole". E il delirio ovviamente è quello di Travaglio e del Fatto Quotidiano.

Video su questo argomento Schifo del "Fatto" contro la Meloni, "intervenga Mattarella": FdI chiama il Colle per la vergogna di Travaglio

