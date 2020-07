Lucia Azzolina, le prima foto in bikini: "Come non l'avete mai vista", scoop piccantissimo

09 luglio 2020 a

Lucia Azzolina finisce su Diva e Donna per alcuni scatti che la ritraggono in bikini nel corso di una gita domenicale a Sperlonga, in provincia di Latina. Il ministro dell’Istruzione era sola, se si escludono le due guardie del corpo: a farle compagnia solo un libro e una rivista. Un modo per staccare almeno per qualche ora dal trambusto romano, che la vede grande protagonista e non per cose positive: la riapertura della scuola è ancora un rebus e gli errori degli ultimi mesi sono stati evidenziati a più riprese. “Le uniche foto in bikini della ministra”, si vanta in prima pagina Diva e Donna.

