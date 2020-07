Giorgia Meloni contro Lucia Azzolina: "Ha voluto fortemente Domenico Arcuri? Ora si capisce tutto"

07 luglio 2020 a

Grottesco, incredibile, ma completamente vero. Domenico Arcuri è stato nominato commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza. Lo stesso Arcuri che fu super-commissario all'emergenza coronavirus, con i risultati che tutti ricordiamo: pessimi, soprattutto sulla gestione del caso-mascherine. Ed è per questo che la nomina appare grottesca: reduce da un fiasco, ad Arcuri viene affidato un compito cruciale. E Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione, che per molti è stata con questa nomina "commissariata", ci ha tenuto a sottolineare di aver "fortemente voluto Arcuri" al suo fianco. Circostanza che viene commentata su Twitter da Giorgia Meloni, con toni decisi: "La Azzolina dice che la nomina di Arcuri a commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza è stata fortemente voluta dal suo Ministero. Ora è tutto chiaro. I nostri figli meritano decisamente altro", conclude la leader di Fratelli d'Italia.

