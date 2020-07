Carlo Calenda: “Io, come Salvini e Meloni”. E su Renzi: “Non gli parlo da un anno”

12 luglio 2020 a

Carlo Calenda secondo il sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera con il suo partito Azione entrerebbe in Parlamento, mentre Italia viva di Matteo Renzi rimarrebbe fuori. "Alle elezioni supereremo l'8% di Scelta civica: stiamo facendo un percorso di raccolta dei voti sul territorio e non di alleanze sbagliate, che poi è la strada che ha premiato Meloni e Salvini". Calenda spiega di non avere più rapporti personali con Renzi: "Non farò mai una alleanza politica con Italia viva. Altrimenti valeva la pena rimanere nel Pd. Serve un centro riformista vero". Ogni quanto vi sentite? "Non lo sento da un anno. Abbiamo smesso di parlarci. Non ho un problema personale, solo che non condivido niente di quello che fa".

Alle prossime elezioni Azione potrebbe allearsi con +Europa? "No. Penso che Azione, +Europa e altre forze popolari e moderate possano far nascere un centro per la ragionevolezza. Se gli italiani si trovassero di nuovo a scegliere tra Salvini e il governo di Conte con alle spalle Casaleggio il Paese sarebbe finito". Potrebbe esserci Forza Italia in un progetto simile? "No. Forza Italia ha fatto una scelta di sottomissione ai sovranisti".

