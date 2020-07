Rita Dalla Chiesa, la denuncia: coronavirus? In spiaggia in Lazio, così: immagini che parlano da sole

13 luglio 2020 a

a

a

La denuncia di Rita Dalla Chiesa sta tutta in questa foto, rilanciata nel pomeriggio di domenica 12 luglio. Un'immagine che arriva dritta dritta da Lido dei Pini, costa laziale. Bene, nella foto si vede una spiaggia piena zeppa, colma all'inverosimile, insomma il distanziamento sociale al tempo del coronavirus è una pura chimera. Certo, non bisogna essere "talebani del Covid", ma in effetti la foto rilanciata dalla Dalla Chiesa è impressionante: le persone sono letteralmente l'una sull'altra. E la conduttrice ha voluto denunciarlo, su Twtitter:

"Che cosa mi è accaduto". Il dramma di Rita Dalla Chiesa: la confessione sui mesi di lockdown (e non è ancora finita)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.