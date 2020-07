Augusto Minzolini contro Giuseppe Conte: "Stato d'emergenza? Allora perché non prende subito il Mes?"

13 luglio 2020 a

I controsensi, le contraddizioni e i disastri del governo messi a nudo da Augusto Minzolini, ospite a L'aria che tira su La7, dove fa il punto sulla controversa proroga dello stato d'emergenza per coronavirus che il governo e Giuseppe Conte vareranno a breve: "Il popolo italiano ha una pazienza illimitata, colpisce la contraddizione del governo sulla richiesta di stato d'emergenza", premette Minzolini. Dunque, il retroscenista sottolinea: "C'è una richiesta di stato d'emergenza da parte del governo, a quel punto dovrebbero esserci due cose coerenti e conseguenti: devi chiudere le frontiere e devi prendere ora il Mes. Il limite è stato superato da tempo". Infine, in un attacco a tutto tondo, Minzolini rimarca: "La responsabilità del governo sullo stato d'emergenza, fatto a gennaio e applicato un mese dopo, è quasi penale. Non abbiamo dato una grande immagine di noi", conclude.

