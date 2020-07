Antonio Rinaldi contro Giuseppe Conte: "Scommettete che lo farà?", un terribile sospetto sul premier

13 luglio 2020 a

Continua a tenere banco lo stato di emergenza. L’intenzione di Giuseppe Conte è molto chiara: prorogarlo il più a lungo possibile nel disperato tentativo di utilizzarlo come strumento per blindare il suo posto a Palazzo Chigi. Inizialmente la volontà era quella di prolungarlo fino al 31 dicembre, ma la reazione scomposta dei partiti di opposizione e le tensioni in quelli di maggioranza (che pure stavolta si sono innervositi per l’annuncio in solitaria del premier, arrivato senza aver prima sentito gli alleati) ha suggerito maggiore prudenza. E così la premiata ditta Conte-Casalino per ora si accontenterà dello stato d’emergenza fino al 30 ottobre, ma non è escluso che possa prolungarlo ancora a seconda di come sarà la situazione in autunno. “Scommettete che lo prorogano ancora?”, è la provocazione via social di Antonio Rinaldi: “Ormai siamo in pandemocrazia dove tutto è giustificato in nome della pandemia. Neanche Orwell sarebbe riuscito a descrivere quello che sta accadendo”.

Paolo Becchi incalza Giuseppe Conte: "Proroga allo stato d'emergenza? Fuori i nomi di chi lo ha consigliato"

