Vittorio Sgarbi contro Giuseppe Conte: "Proroga dello stato d'emergenza? Importante minaccia alla democrazia"

Siamo a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4, dove si dibatteva dell'inquietante caso delle schede elettorali sparite a Guidonia. Tra gli ospiti, ecco Vittorio Sgarbi. E interpellato sulla questione, il critico d'arte, ribalta il quadro e passa subito all'attacco di Giuseppe Conte e del suo governo. Lo fa per la proroga allo stato d'emergenza, un unicum a livello europeo, una decisione che lascia perplessi e che secondo autorevoli osservatori potrebbe essere dovuta soltanto alla necessità di Conte di cercare di restare in sella, a Palazzo Chigi. "Le schede sparite a Guidonia? Credo che sia più importante come minaccia della democrazia quella di prorogare da parte del governo lo stato di un'emergenza che non c'è più", conclude tranchant Vittorio Sgarbi.

