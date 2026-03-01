Sanremo 2026, Sal Da Vinci cade dal palco: imbarazzo da Mara Venier

Piccolo fuori programma per Sal Da Vinci, ospite a Domenica In direttamente dal Teatro Ariston. Il vincitore del Festival di Sanremo, dopo essersi esibito con la sua canzone 'Per sempre sì' tra gli applausi del pubblico, ha concesso il bis. Travolto dall'entusiasmo, nel tentativo di raggiungere alcuni spettatori seduti al posto dell'orchestra, l'artista è inciampato. Un piccolo imprevisto senza conseguenze e accolto con un sorriso.

"La mia è la vittoria di un popolo", aveva detto in sala stampa il vincitore del Festival di Sanremo 2026. "L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso questo affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato - ha spiegato Sal Da Vinci - La mia è la vittoria di un popolo, di tutti quelli che come me hanno perseverato nei sogni. Ieri sera si è realizzato un sogno che avevo da quando sono nato. Ho iniziato questo mestiere quando avevo 7 anni, continuare a perseverare, tra cadute e risalite, non è stato facile. È la vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso". Sulla musica napoletana, ha aggiunto: "Napoli ha sempre cantato, forse meno a Sanremo, ma ha sempre cantato. La sua musica, la sua cultura musicale, è riconosciuta in tutto il mondo ed è dell'Italia tutta".

Su Sanremo ha ricordato che "in passato ci sono state grandissime difficoltà, avevo fatto tredici tentativi, poi è andata bene nel 2009 e ora, dopo 17 anni, posso dire che è andata benissimo, è la realizzazione di tutti quelli come me che hanno sempre perseverato". Da Vinci ha voluto, poi, "condividere anche con Geolier, che viene dal popolo, questo premio. La sua opera è rimasta un po' incompiuta qui a Sanremo". Adesso lo attende l'Eurovision: "In questo momento mi tocca ma mi sembra una cosa così grande da affrontare, un impegno così bello portare la musica italiana fuori dal nostro Paese, non so che dire, è una cosa che mi invade, ho sempre visto la musica come grande aggregazione, pace nel mondo, questa manifestazione così importante in Europa l'Italia deve esserci". A chi gli ha chiesto quanto sia stata importante la moglie Paola nella sua vita e nella sua carriera, il cantante risponde: "Paola è stata ed è una compagna di vita importante".