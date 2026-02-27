Garlasco, "se fossero più di 23 minuti...": Stasi innocente, la prova definitiva

Con un nuovo indagato e nuove indagini, la posizione di Alberto Stasi potrebbe cambiare. Lo lascia intendere Antonio De Rensis, suo legale. Ospite a Mattino 5 nella puntata in onda venerdì 27 febbraio su Canale 5, l'avvocato commenta le indiscrezioni trapelate dalla consulenza eseguita dalla professoressa Cristina Cattaneo, al momento secretata. L'esperta, infatti, avrebbe allungato la durata dell’azione omicidiaria. Se lo scenario dovesse essere confermato, questo andrebbe a incastrarsi con l’alibi Alberto Stasi, sicuramente a casa sua dalle 9.36 alle 12.20 di quella mattina, intento a lavorare alla sua tesi.

"Queste indiscrezioni sarebbero davvero dirimenti per il destino di Alberto Stasi", incalza Panicucci mentre De Rensis aggiunge: "Ha ragione, ribadisco quanto già detto, la sentenza di condanna ha un grande tallone d’Achille, i 23 minuti, che sono 15 dentro la casa della povera Chiara, perché poi c’è il tempo per tornare a casa, entrare e accendere il computer. Qualora dovessero esserci differenze, Alberto assume un’altra posizione".