Matteo Salvini, Stefano Buffagni a In Onda: "Su Autostrade qualcuno dal Papeete...". Colpa della Lega?

Stefano Buffagni fa il bis in tv: dopo essere stato ospite di Quarta Repubblica, il viceministro grillino è passato a In Onda su La7. L’argomento caldo è ovviamente sempre quello riguardante Autostrade per l’Italia, con il governo che alle luci dell’alba ha ratificato l’accordo per la riduzione del peso della famiglia Benetton in Aspi e l’ingresso di Cassa e Depositi al 51%. Niente revoca quindi, e tanti saluti all’ennesima battaglia ideologica del M5s, finita con un fallimento.

Prima del Consiglio dei ministri in notturna, Buffagni in tv aveva lanciato una frecciata completamente gratuita a Matteo Salvini, che ai giallorossi fa comodo indicare come la panacea di tutti i mali. “C’è solo una cosa da fare - ha dichiarato il grillino - garantire la sicurezza di tutti gli italiani. Il ministero si è attivato per garantire la sicurezza di qualsiasi infrastruttura. Dopodiché non siamo al governo da soli, già ne è caduto uno su questo argomento, quando qualcuno dal Papeete ad un certo punto ha deciso di scappare. Oggi noi ci troviamo nelle condizioni di affrontare ancora un tema così complesso e delicato”. Che in realtà è stato risolto proprio come non voleva il M5s, ovvero con i Benetton che sostanzialmente hanno accettato tutte le condizioni del governo: non proprio la stessa cosa della revoca.

