Sallusti contro Buffagni a In Onda: "Datore di lavoro? Lo stipendio glielo pago io", scintille dopo la battuta su Berlusconi

Si parla ovviamente di Autostrade per l’Italia nella puntata speciale di In Onda, condotta da Luca Telese e David Parenzo su La7. In studio c’è Stefano Buffagni, mentre in collegamento c’è Alessandro Sallusti: non poteva mancare una collisione tra i due, che hanno fatto scintille coinvolgendo anche i padroni di casa. Mentre si discuteva del contratto di concessione stipulato con i Benetton ai tempi di Silvio Berlusconi premier, Buffagni ne ha approfittato per provocare Sallusti: “Quel contratto è stato approvato dal governo del suo datore di lavoro, che lo ha trasformato in legge”. Allora è intervenuto Telese, che ha redarguito il viceministro grillino: “Non faccia battute senza nominarlo, quella sul datore di lavoro è un’allusione e una stoccata”. Poi la replica infuocata di Sallusti: “Ma qual è la sua logica malata? Chi è il suo datore di lavoro? I cittadini e quindi anche io sono il suo datore di lavoro perché lei prende 14mila euro al mese di stipendio e glieli pago io, è chiaro? Porti rispetto”. Infine la chiosa di Telese: “Sallusti ha usato un’argomentazione che appartiene molto a Grillo, ma ha risposto alla stoccata di Buffagni”.

