Nicola Porro contro Roberto Saviano: "Piagnucola sull'immigrato morto in mare, cosa vogliono fare questi pazzi"

17 luglio 2020

Nicola Porro nella sua zuppa quotidiana se la prende con Roberto Saviano, che sul tema dei migranti piagnucola come al solito approfittando delle colonne dei compagni di Repubblica. Il giornalista di Mediaset pone l’accento sul titolo forte del Giornale (“Immigrati infetti, in fuga per l’Italia”) perché i cento sbarcati a Pozzallo si sono già sparsi per il paese. “Saviano invece prende la foto del morto libico sul barcone - sottolinea Porro - e ce lo sbatte in faccia per dirci ‘ecco, avete visto?’. Però purtroppo per lui e per gli altri non c’è più Salvini al governo ma la loro amata Lamorgese, quindi la sinistra che utilizza cinicamente i morti stavolta può farlo meno facilmente”. Poi l’affondo diretto a Repubblica: “Se noi facessimo quello che vogliono quei pazzi, ovvero una rottura dei rapporti con la Libia, ne avremmo molti di più di morti in mare come in quella foto”.

