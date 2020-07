Maria Giovanna Maglie, il diktat a Laura Castelli: "Si dimetta e chieda scusa a 'Il Tempo'"

19 luglio 2020 a

a

a

Il consiglio della grillina Laura Castelli ai ristoratori, che in tempo di crisi dovrebbero cambiare lavoro, ha mandato su tutte le furie Maria Giovanna Maglie. "Siamo in trepida - ha cinguettato al vetriolo - e non più tanto paziente attesa delle dimissioni del sottosegretario Laura Castelli, accompagnate dalle scuse a il Tempo, per manifesto disprezzo nei confronti dei lavoratori e degli Imprenditori italiani". La pentastellata, nonostante fosse ospite al Tg2 post assieme al direttore del quotidiano romano, Franco Bechis che ha ascoltato tutte le sue parole, ha accusato Il Tempo di aver diffuso una fake news (relativa appunto alla frase incriminata sui lavoratori). Immediata la reazione del giornale che ha nuovamente tuonato contro la Castelli, seguito a ruota dalla stessa Maglie.

"Rigetto e fastidio". Maglie punta il dito contro Conte: chi sta facendo arrivare via mare, alla faccia del blocco Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.