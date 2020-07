Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia: "Aumentano paura, rigetto e fastidio per i migranti positivi al coronavirus"

13 luglio 2020 a

A Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili, c’è Maria Giovanna Maglie tra gli ospiti. E non è un caso, visto che si parla dell’emergenza coronavirus in chiave migranti: ora a far paura agli italiani sono gli sbarchi che stanno portando in dote altri positivi al Covid. “Mentre il governo presieduto da Giuseppe Conte ha un problema di credibilità e vuole prolungare lo stato di emergenza contro la realtà dei fatti - ha dichiarato la Maglie - lascia entrare via mare un numero di immigrati clandestini che non sarà quello di tanti anni fa, ma è tre vuole più alto di quello dell’anno scorso, quando di questi tempi non c’era nemmeno il blocco imposto dal Covid. Sintomatici o asintomatici, gravi o non gravi, questi immigrati sono positivi - ha chiosato la Maglie - e ciò aumenta la paura, il rigetto e il fastidio da parte di chi è già in crisi economica grave”.

