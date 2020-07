Maria Giovanna Maglie contro il delirio grillino: "Conte miglior premier degli ultimi 40 anni? Chiamate l'ambulanza"

16 luglio 2020 a

“Ma stai zitta, Giuseppe Conte è il miglior presidente del consiglio degli ultimi 40 anni”. Tutto vero, ecco fin dove si spingono i 5 Stelle pur di difendere l’adorato Conte, con il quale sono in debito visto che con l’accordo in extremis su Autostrade ha scongiurato una disastrosa revoca ma anche una figuraccia epocale del Movimento, che possono vantare come una vittoria l’uscita dei Benetton da Aspi. Per Maria Giovanna Maglie la credibilità di questo governo è comunque pari a zero, anche perché mentre tutta l’attenzione è focalizzata su Autostrade l’esecutivo continua ad evitare un argomento scottante come quello degli immigrati clandestini che continuano a sbarcare incontrollati, tra l’altro essendo pure positivi al coronavirus. E allora quando alla Maglie viene intimato di tacere dinanzi “al miglior premier degli ultimi 40 anni”, non le resta che replicare in un solo modo: “Chiamate l’ambulanza per questo poveretto”.

