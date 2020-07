Che tempo che fa, Daniele Luttazzi contro Fabio Fazio: "Con 2 milioni di ascoltatori, incassa 1 euro a spettatore"

21 luglio 2020 a

Daniele Luttazzi dalle colonne de Il Fatto Quotidiano continua a bastonare Fabio Fazio e i suoi compensi stellari. Il comico e conduttore televisivo romagnolo ha ripreso un'intervista rilasciata a Il Messaggero da "Paolo Bassetti, ad di Banijay, il più grande colosso produttivo tv europeo (...) è pure presidente di Officina, la società che produce il programma di Fabio Fazio (azionista al 50%, con Magnolia, cioè Banijay, che detiene l'altro 50%)".

Secondo Luttazzi Bassetti ha eluso le domande della giornalista, rea di aver passato ad altro invece di "replicare", incalzando invece su i "due milioni e rotti di compenso" a puntata per Fazio e incalza: "Con due milioni di ascoltatori (su Rai2), sono 1 euro a spettatore, quando il compenso di altri big va da 20 a 30 centesimi a spettatore. Quanto al costare meno, la domenica, per coprire le tre fasce dalla prima serata a mezzanotte, Rai1 spende tre volte tanto perché si tratta di fiction: non solo fanno ascolti maggiori di Fabio Fazio (La vita promessa 2 a febbraio faceva 4 milioni e mezzo di spettatori, 19,5% di share), ma possono essere vendute all'estero più volte, a differenza del talk-show di Fabio Fazio (...)Quanto al cambiare in corsa le regole, non è vergognoso farlo, dopo una pandemia che ha cambiato in peggio tutti i dati economici, compresi gli investimenti pubblicitari, imponendo una nuova austerità".

"Contro l'Italia 4 paesi di estrema destra". Alan Friedman, che delirio pur di difendere l'Europa

Su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi ha dato man forte a Luttazzi: "Ci voleva il coraggio di Daniele Luttazzi per dire la verità sul mega contratto di Fazio (...). La presunta convenienza economica di "Che tempo che fa" è una bufala smentita da esperti come il prof. Siliato, dalla realtà dei fatti e oggi anche dai semplici calcoli del comico epurato dalla Rai dall'editto bulgaro di Berlusconi». Anzaldi invita il presidente della Camera Roberto Fico e il Movimento 5 stelle ad "ascoltare almeno una persona che hanno sempre detto di stimare come Luttazzi", conclude Anzaldi.

