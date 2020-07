Alberto Zangrillo perde la pazienza a In Onda: "Ne ho le pal** piene. Signori, qua va detta la verità agli italiani, sono stanco"

22 luglio 2020 a

Alberto Zangrillo perde la pazienza a In Onda, su La7, contro i conduttori Luca Telese e David Parenzo. "Ne ho le pal** piene" ha sbottato il direttore della Terapia Intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. "Signori, se voi pensate che io sia qua oggi, che sono molto stanco, per mettermi contro qualcuno, avete sbagliato". Zangrillo ribadisce di voler solo dire la verità: "Agli italiani va detta: riprendete a vivere, andate in vacanza, al ristorante, in banca...Altrimenti Conte tra due anni, se ci sarà, dovrà chiedere 800 miliardi in Europa".

"Se volete chiamatemi irresponsabile". Zangrillo, schiaffo agli scienziati-terroristi: "Morti in Lombardia nell'ultimo mese? Ecco la verità"

Il medico di fiducia di Silvio Berlusconi rivendica i dati: "In Italia la realtà è questa: il coronavirus non è più un pericolo. In Lombardia abbiamo un solo morto, vuol dire che non sta succedendo nulla, poi se vogliamo costruire delle favole". Tutto chiaro dunque.

