Mes, Alessandro Sallusti durissimo con Salvini e Meloni: "Certe baracconate lasciamole al M5s"

I duecento miliardi del Recovery Fund li abbiamo portati a casa, ora mancano solo i 37 del Mes. È questo il pensiero di Alessandro Sallusti che ribadisce, ancora una volta, la necessità di prendere soldi e subito se non fosse per l'ostilità del M5s e della Lega e per Conte impegnato a perdere tempo. "Di questa stucchevole vicenda - tuona nel suo editoriale sul Giornale - quello che mi sorprende è vedere nelle file degli scettici a chiudere l'operazione anche Matteo Salvini e, in parte, Giorgia Meloni, due giovani leader pragmatici e 'sempre dalla parte dei cittadini' come si usa dire tra sovranisti".

"Una ragioniera con laurea triennale ci spiega come risolvere la crisi economica". Da Porro, la demolizione umana della grillina Castelli in 10 secondi

Secondo il direttore con 37 miliardi troppe cose si possono fare: dal produrre più mascherine allo sfornare medici fino a tenere attivi e pronti i nostri ospedale. "Insomma, con 37 miliardi si potrebbero fare davvero tante cose per la salute dei cittadini, in alcuni casi addirittura salvare loro la vita. Certe baracconate ideologiche e stupide sarebbe meglio lasciarle ai Cinque Stelle, che in questo sono maestri imbattibili".

