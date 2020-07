Pietro Senaldi su Silvio Berlusconi: "Ecco perché dialoga con Giuseppe Conte", la verità sul Cav

24 luglio 2020 a

"Silvio Berlusconi ha una propria identità, a prescindere da Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Essendo un grandissimo imprenditore, è portato a dialogare col governo" Questo il pensiero di Pietro Senaldi, direttore di Libero e ospite a L'Aria che Tira, sul dialogo tra il governo Conte e Silvio Berlusconi.

Senaldi dice così la su un argomento politico che, in questo momento, va per la maggiore: il dialogo tra maggioranza e opposizione (in particolare Forza Italia) sul Recovery Fund. Una linea, quella di Berlusconi, che non piace di certo a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, gli altri due leader del centrodestra, che hanno chiuso le porte a qualunque dialogo con la maggioranza giallorossa.

