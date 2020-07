Guido Crosetto sul caso del fidanzato di Casalino: "Uno sputt*** che non mi piace, che paese siamo?"

26 luglio 2020 a

Lezioni di garantismo firmate Guido Crosetto. Il gigante di Fratelli d'Italia dice la sua su uno dei casi del weekend, la vicenda che riguarda il fidanzato cubano di Rocco Casalino, nel mirino per alcune operazioni finanziarie online che hanno suscitato qualche perplessità e sospetto a causa della sua vicinanza col portavoce del premier. Su Twitter, Crosetto scrive: "Non sapevo che il trading on Line fosse vietato - premette -. Non immaginavo che la vita privata e le scelte private di chiunque potessero essere sbattute in prima pagina. Non mi piace vivere in un Paese come quello che, anche con l’aiuto di chi oggi è sputtanato ingiustamente, si è creato", conclude Guido Crosetto.

