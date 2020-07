Rocco Casalino, il compagno Jose Carlos Alvarez segnalato dall'antiriciclaggio: "Vittima del trading online"

26 luglio 2020 a

Un lauto anticipo da 100mila euro per la biografia dell'ex-GF Rocco Casalino, divenuto portavoce del presidente del Consiglio dei Ministri. La notizia, comparsa in mattinata sul sito Dagospia corredata da foto della coppia in una località balneare, non trova tuttavia conferme presso Mondadori Editore, presso il quale dovrebbe essere pubblicata l'opera. Anche se ridotta, una discreta somma di denaro potrebbe comunque far comodo al compagno cubano di Casalino, Jose Carlos Alvarez, segnalato all'antiriciclaggio per alcuni movimenti di denaro sospetti attraverso il conto corrente di Casalino.

Il portavoce di Antonio Conte, ieri, ha tenuto a precisare che il compagno è «una vittima del trading online», che ha provocato un «continuo passaggio in modo compulsivo di soldi dal suo conto alla carta prepagata con cui faceva transazioni sul sito (da qui, presumibilmente, la segnalazione alla Banca d'Italia). Alvarez è arrivato a perdere in solo due mesi 18mila euro dei suoi risparmi».

