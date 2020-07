Rocco Casalino, Maria Elena Boschi tira in ballo i grillini: "Noi garantisti con lui, non come il M5s ha fatto con i nostri cari"

26 luglio 2020 a

Altra fucilata firmata Maria Elena Boschi. Dopo l'attacco sul Mes, ecco che la deputata bacchetta il Movimento 5 Stelle. La questione ormai è nota a tutti: si tratta dell'ex compagno di Rocco Casalino segnalato dall'autorità anti-riciclaggio: "Per anni i 5Stelle ci hanno attaccati per ciò che hanno fatto (o NON hanno fatto) i nostri affetti più cari. Oggi che Rocco Casalino è nella stessa situazione per i suoi affetti, noi siamo diversi. Molto diversi da loro. Noi siamo garantisti, noi siamo seri, noi siamo Italia Viva". ha tuonato su Facebook la capogruppo di Italia Viva alla Camera.

L'ex compagno cubano del portavoce di Giuseppe Conte, Jose Carlos Alvarez, è stato infatti segnalato all'antiriciclaggio per alcuni movimenti di denaro sospetti attraverso il conto corrente di Casalino stesso. Motivo questo per cui il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi è inevitabilmente finito in mezzo, nonostante si dichiari innocente.

