Chef Rubio delira e insulta Matteo Salvini: "Ma dove ca*** vuoi andare?"

L'ossessione di Chef Rubio per Matteo Salvini raggiunge nuove impensabili vette. Il presunto chef col vizio dell'insulto, infatti, commenta ancora una volta una fotografia postata dal leader della Lega. Eccolo, sorridente, in sella a una bicicletta. E Salvini in calce all'immagine scrive: "Si pedala, direzione Roma. Buona settimana Amici, con l'Italia e la sua splendida gente sempre nel cuore". E tanto basta allo chef per insultare, probabilmente l'unica cosa al mondo che è in grado di fare: "Sei sul marciapiede e pure contromano: 'ndo ca*** voi anna'?", conclude il suo altissimo ragionamento. L'ultima schifezza di un personaggio che fa rabbrividire.

