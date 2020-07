Mario Giordano, affondo al governo a Stasera Italia: "Della tenuta del governo me ne frega ben poco"

27 luglio 2020 a

Mario Giordano non le manda di certo a dire al governo, Ospite in collegamento con Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili, il giornalista delinea una situazione paradossale: "Siamo ancora qua a parlare di task force, bicamerali, monocamerali, ma c'erano cose che avremmo potuto fare prima, molto tempo fa". Per Giordano una cosa è certa: "Il problema non è la tenuta del governo, che francamente mi frega ben poco, ma la tenuta dell'Italia". E ancora: "Se si continua con la comitatololgia è la fine". E la riprova c'è: basta vedere l'operato giallorosso in piena emergenza coronavirus per capirlo.

