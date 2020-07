Vauro contro Mario Giordano: "Se il chihuahua abbaia mentre parlo...", scontro sui migranti

18 luglio 2020 a

Coronavirus e migranti, l’incubo di mezza estate. È il titolo scelto da Stasera Italia su Rete4 per parlare di uno dei principali argomenti di attualità, ovvero gli sbarchi di immigrati clandestini positivi al Covid che stanno alimentando la paura tra gli italiani. Mario Giordano e Vauro sono gli ospiti di Veronica Gentili e non vi è stupore nel sentirli esprimere due posizioni diametralmente opposte. “In una Italia allo stremo e in difficoltà - ha dichiarato il conduttore di Fuori dal Coro - dove non arrivano i soldi per la cassa integrazione, che si vada a spendere 4800 euro al mese per la quarantena degli immigrati è follia totale”.

“Sono state rifinanziate le missioni in Libia - è la replica di Vauro - ciò significa che, con il voto trasversale, erano tutti d’accordo a mandare lì i soldi: non sarà più costoso continuare a finanziare chi veramente fa il traffico di esseri umani?”. A questo punto va in scena il battibecco: “Il traffico degli immigrati non lo fanno le motovedette della guardia costiera”, irrompe Giordano. “Se abbaia mentre parlo, io mi taccio”, sbotta Vauro che poi aggiunge ironicamente: “No, lo fanno le ong il traffico. Io non posso avere il chihuahua che mi interrompe”.

