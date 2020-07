Mario Giordano a sorpresa: "Sembrava impossibile, ma visto la De Micheli ridateci Toninelli"

06 luglio 2020 a

"Aridatece Toninelli". A gridarlo non è un ultrà grillino come Marco Travaglio, ma niente meno che Mario Giordano. Il conduttore di Fuori dal coroè in "ferie" dalla tv, ma attivissimo come sempre sui social. E il suo ultimo giudizio politico è decisamente sorprendente. "Sembrava impossibile ma... dopo aver visto all'opera Paola De Micheli... viene spontaneo... ARRIDATECE TONINELLI", scrive su Twitter.

Tra Alitalia, aeroporto di Linate e viabilità in tilt in pieno periodo di turismo ed esodi in Liguria, già piegata dal disastro del Ponte Morandi e dagli effetti del coronavirus, le patate bollenti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non mancano di certo. Quel che cambia è il colore del ministro: da M5s a Pd. Risultati: catastrofici in entrambi i casi. Perlomeno, aggiungiamo noi, a Toninelli si poteva riconoscere la "massima concentrazione".

