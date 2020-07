Ferruccio De Bortoli a In Onda su Attilio Fontana: "Non metto in dubbio la sua integrità. Ma..."

28 luglio 2020 a

Un parere sfaccettato sul caso che riguarda Attilio Fontana, l'inchiesta per la fornitura di camici in regione Lombardia. Il parere è quello di Ferruccio De Bortoli a In Onda, il programma di David Parenzo e Luca Telese su La7. L'ex direttore del Corriere della Sera, commentando il discorso di Fontana in consiglio regionale, afferma: "È stata un'autodifesa appassionata, ma c'è un problema di trasparenza". E ancora: "In pochi mettono in discussione l'integrità del governatore, ma c'è un problema di trasparenza - ribadisce -, che è un problema politico", conclude De Bortoli.

