Enrico Mentana, la domanda provocatoria: "Quali sono le differenze tra Matteo Renzi e Carlo Calenda?"

29 luglio 2020 a

a

a

Una staffilata di Enrico Mentana, il direttore del TgLa7 , che si spende in un ragionamento sulle prossime e futuribili elezioni politiche. Mitraglietta ragiona sulle forze politiche del centrosinistra: Pd, Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda. Come è noto, nelle ultime settimane lo scontro tra Renzi e Calenda è divampato, con continue stoccate reciproche e con l'aggancio, talvolta addirittura sorpasso, di Azione ai danni di IV nei sondaggi. Ma tant'è, Mentana ragiona: "Pd e Italia Viva sono al governo, Azione è all'opposizione. Ma in prospettiva elettorale domando: se uno dovesse descrivere le differenze tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, o tra loro due l'ala riformista del Pd, al di là dei personalismi, cosa riuscirebbe a scovare?", conclude. Domanda retorica, quella di Mentana, secondo cui - si intende - sono tutti e tre (ala riformista del Pd compresa) sostanzialmente la stessa cosa. Ma è cosa nota, la sinistra ama indulgere al vizio suicida della scissione...

"Con tutto il rispetto di Salvini". Recovery Fund, stilettata di Mentana: all'apertura del Tg queste parole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.