Chef Rubio insulta ancora Matteo Salvini: "Vergognati, fai pena, lascia stare tua figlia"

Il giorno successivo al rinvio a giudizio per il caso Open Arms, Matteo Salvini dà il buongiorno ai suoi follower su Twitter: "Buongiorno. Per amore dei nostri figli, per il bene dell’Italia, in difesa dei nostri valori e del nostro futuro. Possono anche processare un uomo, ma non potranno mai arrestare le nostre idee e la nostra voglia di Libertà. GRAZIE Amici, io non mollo", così il leader della Lega a corredo di una foto che lo ritrae, sorridente, con sua figlia in spalla. E Chef Rubio, il solito noto, si è sentito in dovere di insultare il leghista anche per questo scatto, per un'immagine intima in un giorno difficile. Così, rispondendo a Salvini, il presunto chef scrive: "E dopo aver passato la mattinata a studiare la migliore mossa per risvegliare la sindrome da crocerossina dei tuoi elettori, ti giochi la carta figlia come il più viscido degli influencer. Vergognati, sei penoso! Smettila di usare gli affetti per propaganda e fai il politico", ha concluso Chef Rubio. La solita porcheria.

