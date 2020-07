Denny Mendez, ricordate la prima Miss Italia nera? "Quella proposta un po' strana", ecco che fine ha fatto

31 luglio 2020 a

Denny Mendez è stata la prima Miss Italia di colore. Nata a Santo Domingo a 11 anni emigrò a Montecatini e a 18 anni si aggiudico il titolo di reginetta in quel di Salsomaggiore. "Ricordo tutto la prima selezione vinta a Bibbiena sui monti aretini, i viaggi lunghissimi per le serate in tutta la Toscana. Poi Salsomaggiore, le finali, cento ragazze. Con loro un rapporto bellissimo, senza gelosie. L'unica situazione poco simpatica era quando mi dicevano che parlo bene l'italiano e la prendevo male perché mi sono sempre sentita italiana dal momento in cui sono arrivata. Lo ribadisco: io sono una donna italiana al cento per cento. Con la giuria non mancarono i problemi. "Alba Parietti minacciò di uscire dalla giuria per la mia presenza. Poi ci siamo chiarite, si è scusata. Un grande giornalista come Indro Montanelli scrisse che si era toccato il fondo. Quindi qualche pregiudizio c'era". L'ex miss racconta che con alcune di quelle partecipanti si tiene ancora in contatto: "Nel periodo del lockdown ho creato un gruppo sui social chiamandolo Corona Miss. Un modo per scherzare un po' su quel dramma che è stata la pandemia e mantenere i rapporti fra noi ex Miss", aggiunge.

Per sei mesi l'anno lei vive negli Stati Uniti: "Rappresentano il mondo dei sogni dove comunque non è tutto oro ciò che luccica. Però, oltre a denunciare, si cerca di arrivare a delle conclusioni. Ho apprezzato molto il movimento Me Too che si è mobilitato dopo le violenze di Weinstein. Come esperienza personale devo dire che all'inizio della mia carriera, in Italia, mi è capitato di avere una proposta di lavoro un po' strana. Ho fiutato il pericolo e me ne sono andata. Per molte purtroppo non è stato così". Oggi fa l'attrice: "Studio recitazione e ho interpretato ruoli in film americani con autentici maestri come Morgan Freeman e John Travolta. Ho contatti per dei ruoli di donna latina in fiction statunitensi", conclude.

