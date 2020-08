Open Arms, Carlo Taormina: "Il disegno della magistratura? Salvini condannato e Renzi di nuovo premier"

01 agosto 2020 a

a

a

Tempo di profezie firmate Carlo Taormina, il celebra avvocato attivissimo su Twitter nel commentare gli ultimi sviluppi politici, in particolare il rinvio a giudizio di Matteo Salvini nell'ambito del caso Open Arms. E così, Taormina su Twitter scrive: "Salvini sarà condannato in primo grado e dovrà dimettersi da senatore come Berlusconi. Questo il disegno della sinistra e della magistratura. Matteo Renzi tornerà a Palazzo Chigi per essere ripagato dell’affossamento della Lega con l’invenzione di questo governo", conclude Carlo Taormina, tratteggiando uno scenario piuttosto inquietante.

"Epidemia colposa e omicidio colposo plurimo". Disastro-Covid, per Conte si mette malissimo: aperto un fascicolo sul premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.