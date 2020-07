Coronavirus, Carlo Taormina annuncia: "Conte e ministri sono da venerdì sotto processo dinanzi al Tribunale"

23 luglio 2020 a

"Pandemia colposa e omicidio colposo plurimo". Queste, come riporta Carlo Taormina in un tweet, sono le contestazioni mosse a Giuseppe Conte per l'emergenza coronavirus: "Ministri e consulenti - prosegue nel suo cinguetto - sono da venerdì sotto processo dinanzi al Tribunale dei Ministri di Roma. Speriamo che non scatti il metodo Palamara". È stato proprio uno sfogo dell'avvocato a dar via alle indagini.

"Il prezioso carico - '14 faldoni', precisava l'avvocato al momento della notizia - avrebbe preso la strada del Tribunale dei ministri, ovvero la sezione specializzata del tribunale ordinario competente per i reati eventualmente commessi dal presidente del Consiglio e gli altri componenti del governo. La denuncia principale, spiega il penalista, riguarda la "gestione dell'emergenza" nel suo complesso". Non sono infatti passati inosservati i ritardi commessi dal governo giallorosso per far fronte l'emergenza già in corso.

