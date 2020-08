Marco Travaglio per difendere Giuseppe Conte è pronto a far fuori Luigi Di Maio: quello strano retroscena sul Fatto Quotidiano

01 agosto 2020 a

a

a

Alta tensione al governo dopo il caso delle commissioni perse dal M5s. Alta tensione in particolare tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Ed in questo contesto Marco Travaglio prende posizione. Ovviamente a favore del premier, di cui è ormai una sorta di portavoce non ufficiale, poiché quello "vero" è Rocco Casalino. Come fa notare Il Giornale, infatti, sul Fatto Quotidiano di venerdì 31 luglio è comparso un retroscena in cui si dipingeva Di Maio come il vero autore dell'agguato sulle commissioni parlamentari. Ma non solo, addirittura Il Fatto si è spinto a mettere in discussione anche il reddito di cittadinanza, tanto voluto sempre dall'ex capo politico con le Cinque Stellette. Due piccoli-grandi episodi che fanno capire in modo plastico quale sia l'obiettivo di Travaglio, ammesso e non concesso che qualcuno abbia ancora bisogno di capire: difendere il presunto avvocato del popolo, sempre e comunque, a costo di rinnegare quel Di Maio che aveva portato in palmo di mano per lunghi anni.

"Mi sono accasciata al suolo. E anche con Mentana...". Gaia Tortora svela l'inconfessabile: il dramma durante la diretta su La7

Il "Fatto" come casella postale di Palamara e compagni. Bomba su Travaglio: così veniva a conoscenza delle manovre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.