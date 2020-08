Alessandro Sallusti contro Renzi: "Il figlio che Berlusconi non ha mai avuto? Per il Cav l'insulto peggiore"

01 agosto 2020 a

Sul Giornale di sabato 1 agosto, Alessandro Sallusti dedica un ferocissimo editoriale a Matteo Renzi e alla sua Italia Viva: al centro dell'analisi l'ennesima piroetta del fu rottamatore, quella sul processo a Matteo Salvini. Prima "salvato" in commissione, poi spedito alla sbarra col voto in Senato: puro stile Renzi, insomma. E nella chiusa del suo fondo, Sallusti piazza il carico da novanta. "Fino a un po' di tempo fa da queste parti si diceva: Renzi è il figlio che Silvio Berlusconi non ha avuto. Alla luce dei fatti questo è il peggior insulto mai fatto al Cavaliere. I suoi figli naturali e politic, sono infinitamente migliori di questo mercenario", conclude Sallusti, che non fa alcuno sconto.

