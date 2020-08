Ponte Morandi, Edoardo Rixi: "Quel giorno dovevo attraversarlo, per quello ero già lì"

03 agosto 2020 a

a

a

Oggi, a due anni dalla tragedia del Ponte Morandi, si inaugura il nuovo Ponte di Genova. Il crollo del viadotto ha ucciso 43 persone e spezzato la città in due. In meno di due anni, però, si è costruito un nuovo ponte, mentre proseguono le indagini su interessi privati e omissioni pubbliche che potrebbero aver avuto un ruolo in quella tragedia. E nel giorno dell'inaugurazione del nuovo ponte, ospite in collegamento ad Agorà su Rai 3, il leghista Edoardo Rixi ricorda è commenta: "La giornata di oggi è molto pesante. Un'ora dopo il crollo - ricorda - ero con i Vigili del Fuoco. Sono arrivato subito perché dovevo attraversarlo per andare in vacanza", sottolinea il leghista. E ancora: "Sono però orgoglioso che per la prima volta nel nostro Paese si siano fatte le cose velocemente e bene", conclude Edoardo Rixi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.