Rocco Casalino dice addio al cubano José: paparazzata clamorosa. Bacio in bocca, nuovo amore vip

04 agosto 2020 a

Una paparazzata clamorosa. Ci mette poco, Rocco Casalino, a consolarsi. Già, come è noto recentemente ha annunciato di aver rotto con José Carlos Alvarez, l'ex fidanzato cubano rimasto invischiato nella vicenda del trading online. Ed ecco che a tempo record, almeno stando alle foto pubblicate da Chi di Alfonso Signorini in edicola da mercoledì 5 agosto, il portavoce di Giuseppe Conte trova un altro. Il rotocalco pubblica le immagini esclusive della serata romantica, con tanto di bacio, di Casalino e Gabriele Rossi. Chi è costui? Attore, per anni è stata una presenza fissa al fianco di Gabriel Garko. I due hanno fatto una cena a lume di candela e una passeggiata nel centro di Roma. Dunque, la foto inequivocabile: pizzicati a baciarsi. Insomma, il cubano è stato ufficialmente e definitivamente archiviato da Casalino? Parrebbe...

