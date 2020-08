Andrea Scanzi contro la Meloni: "Quanti falli follower ha". Ma i risultati del suo account sono peggiori: che figuraccia

05 agosto 2020 a

La consueta figura da inetto, per Andrea Scanzi, il vice-Travaglio che scrive sul Fatto Quotidiano e alfiere del grillismo - o contismo - militante. A tempo perso che fa? Insulta e se la prende con Giorgia Meloni o Matteo Salvini. Questa volta tocca alla leader di Fratelli d'Italia, accusata di avere followers falsi su Instagram. Il vice-Travaglio scrive: "Premesso che (da anni) Twitter è più inutile di Gasparri, diciamo che questo dato mi stupisce quanto uno scudetto della Juve. Anche perché, a differenza degli ultrà fascio-sovranisto-cazzari, io non guardo i porri ma Report. E certi dubbi lì avevo già". Dunque, allega uno screenshot dei risultati elaborati da sparktoro.com, un tool che serve per avere un'idea presuntiva dei falsi follower: per la Meloni starebbero al 52,2 per cento. Peccato che Fratelli d'Italia abbia fatto il medesimo test sull'account di Scanzi: risultato? 56% tondo tondo di presunti falsi followers. Cifra maggiore rispetto a quella della Meloni. Per dirla con le celeberrime parole di Emilio Fede, che figura di...

