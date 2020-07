Annalisa Chirico, schifo di Scanzi con Telese e Parenzo che ridono: "Se voglio parlare di cose serie non parlo con te"

18 luglio 2020 a

Un duro botta e risposta tra Andrea Scanzi e Annalisa Chirico. Il primo, accecato dall'odio nei confronti di Matteo Salvini, se la prende con la firma del Foglio superando ogni limite. "Se voglio parlare di cose serie - esordisce il giornalista del Fatto Quotidiano - parlo con Telese e Parenzo, non con lei". Una frase che fa ridere i due conduttori, non la Chirico che comunque evita la polemica e torna a parlare di politica: "Lei vuole solo far vedere che è l'ennesimo maschilista, io glielo lascio fare". E ancora, Scanzi senza ritegno: "Tu sei a Capri che te la godi e io sono qua che parlo con gli spettatori".

“C'è Scanzi, cade la giunta”. Lega contro il sindaco della Meloni, un caso clamoroso

Immediata la risata in studio dei conduttori che non si smentiscono. D'altronde durante tutta la puntata Telese e Parenzo non hanno saputo far altro che interrompere la Chirico "accusandola" di non far parlare Scanzi, quando in realtà quello della firma del Fatto non è stato altro che un monologo.

