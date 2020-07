Andrea Scanzi, delirio a In Onda: "Anche io sono un cazzaro come Salvini, lui però fa i suoi porci comodi"

18 luglio 2020 a

"Sono un cazzaro anche io". Altro delirio di Andrea Scanzi. La firma del Fatto Quotidiano, in collegamento con In Onda su La7, prosegue la sua invettiva contro il nemico per eccellenza: Matteo Salvini. "Lui è un cazzaro, uno che non sa niente, che fa i suoi porci comodi". Poi il giornalista replica a David Parenzo e Luca Telese ammettendo che "legalmente cazzaro si può dire". Scanzi porta ad esempio la querela che il leader della Lega ha destinato a Marco Travaglio: "Marco ha vinto, cazzaro si può dire, è esercizio di critica e satira".

Poi prosegue: "Io Salvini lo conosco, prima mi parlava. Adora Fabrizio De Andrè, ma lui che cavolo ha capito di De Andrè? Lui parlava dei disperati, dei migranti". Poi la conclusione: "Questi sono tutti misteri che mi affascinano".

